В Турции произошло очередное землетрясение

Толчки магнитудой 4,1 зафиксированы в расположенной на востоке Турции провинции Элязыг. Об очередном землетрясении в стране сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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Как уточняет Anadolu, подземные толчки на глубине 4,99 километра произошли в районе Сивирче в 15:40 по московскому времени, которое совпадает с местным.

Предыдущее сообщение о землетрясении в Турции пришло из провинции Адана. 18 июня в 23:59 там зарегистрировали толчки магнитудой 4,0 на глубине более десяти километров.