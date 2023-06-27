Цюрих признали самым дружелюбным городом в Европе
Швейцарский город Цюрих является самым дружелюбным в Европе. Таковы результаты исследования компании Bounce, составившей рейтинг 15 самых приветливых европейских городов, сообщает журнал Blick.
Во внимание принимались такие аспекты, как уровень жизни, достопримечательности и другие критерии городской среды. Кроме того, были проанализированы различные исследования, такие как "Индекс 100 лучших городов Европы за 2022 год" или "Мировой индекс счастья".
На втором месте оказался датский Копенгаген, который имеет множество музеев и богатую гастрономию.
Третье место занял Мюнхен с многочисленными достопримечательностями, а также вкусной и сытной кухней. Среди городов, оказавшихся на высоких позициях в рейтинге, столица Баварии считается самым безопасным местом для посещения.