В Польше отреагировали на размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Варшава считает размещение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши . Об этом заявил польский президент Анджей Дуда , передает ТАСС.

«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде "Группы Вагнера" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя "Группы Вагнера" [Евгения Пригожина]», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможную «смуту» в Белоруссии из-за действий основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина. Он заявил о готовности защищать Москву как в 1941-м году. Политик также допустил, что военный переворот в России перекинулся бы на Белоруссию.