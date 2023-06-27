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Дуда счел размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши

Варшава считает размещение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает ТАСС.

В Польше отреагировали на размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
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Глава государства высказался перед вылетом на встречу лидеров ряда стран-членов НАТО в Гааге.

«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде "Группы Вагнера" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя "Группы Вагнера" [Евгения Пригожина]», — отметил он.

Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Белоруссию

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможную «смуту» в Белоруссии из-за действий основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина. Он заявил о готовности защищать Москву как в 1941-м году. Политик также допустил, что военный переворот в России перекинулся бы на Белоруссию.

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