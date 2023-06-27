Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил прибытие руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в республику. Об этом пишет БЕЛТА.
По данным агентства, белорусский лидер рассказал о визите Пригожина в страну во время торжественной церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», - подчеркнул Лукашенко.
Глава государства отметил, что Минск поможет вагнеровцам «перекантоваться» на территории страны.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил о том, что подразделение подобное ЧВК, ему бы не помешало, уточнил Лукашенко. Он добавил, что также не против совместной работы оборонного ведомства и ЧВК.
«Я согласен. [Хренин], разговаривай с ними [представителями компании]», - разрешил глава Белоруссии.