Лукашенко: при попытке мятежа в РФ Матвиенко, Володин и Патриарх повели себя мужественно

"Когда разворачивалась, как президент [РФ Владимир] Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек - и все", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА .

Лукашенко отметил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые, по его оценке, когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа.