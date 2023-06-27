Лукашенко: при попытке мятежа в РФ Матвиенко, Володин и Патриарх повели себя мужественно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также Патриарх Кирилл показали себя мужественными людьми.
Лукашенко отметил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые, по его оценке, когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа.