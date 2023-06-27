Postimees: Эстония создала схему передачи российских активов Киеву
Власти Эстонии придумали юридическую схему использования замороженных в стране активов России для помощи Украине. В ближайшее время ее должно одобрить правительство, пишет издание Postimees.
МИД Эстонии предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины в авансовом порядке.
"Мы можем показать пример другим странам, как эта схема может работать на юридически законных основаниях", - заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) заявляло, что общая стоимость замороженных в прибалтийской республике российских активов составляет 34,8 миллиона евро.