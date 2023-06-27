Лукашенко призвал белорусов не бояться ЧВК Вагнера
Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал не бояться членов ЧВК Вагнера и заявил, что их боевой опыт будет полезен Минску. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным.
«Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно», - подчеркнул глава Белоруссии.
Он добавил, что вагнеровцы могут рассказать об оружии - «какое хорошо работало, какое нет», а также о лучших тактиках.
«Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», - заключил Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором прокомментировал попытку мятежа ЧВК Вагнера. Он рассказал, что власти «предприняли шаги, чтобы избежать большой крови».
Путин подчеркнул, что большинство бойцов ЧВК - патриоты и их использовали «втемную». Президент отметил, что они смогут заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться к семьям или уйти в Белоруссию (глава страны Александр Лукашенко вел переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным).