«Масса несостыковок»: политолог об угрозах Тайваня сбивать самолеты КНР
Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин прокомментировал слова представителя Минобороны Тайваня, пригрозившего сбивать китайские корабли и самолеты, которые приблизятся к острову.
Ранее представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан заявил, что вооруженные силы Тайваня будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая, если они войдут в 12-мильную зону (около 22,2 километра) возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством. Он предупредил, что Тайвань быстро нанесет удар для защиты национальной безопасности, если Народно-освободительная армии Китая продолжит игнорировать предупреждения.
Возможно, данный военный выражал свое частное мнение - экспертное, профессиональное, но не официальное, поскольку здесь есть масса несостыковок. Во-первых, так называемая 12-мильная зона, которая по Конвенции ООН по морскому праву является территориальными водами, относится только к государствам. А Тайвань не является независимым государством - более того, не провозглашал сам себя независимым государством. Несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, по-прежнему действует формула, которая была закреплена еще с момента переговоров между тайбэйскими и пекинскими властями и различными инициативами, в том числе закрепленными в 90-х годах, — "одна страна - две системы". В тех или иных вариациях она все равно сегодня существует.Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Говоря о возможности столкновения армий Тайваня и Китая, эксперт отметил, у Пекина есть четкие параметры для применения военной силы.
"Это провозглашение независимости тайваньскими властями, вмешательство третьей стороны либо какие-то вооруженные провокации. В других случаях Пекин, неспровоцированный агрессией, совершенно не склонен [к военным действиям]", — сказал эксперт.
Он отметил, что заявление об уничтожении китайской техники в прибрежной зоне Тайваня сделал не министр обороны, а представитель военного ведомства в звании генерал-майора.
"Зачем делать такие заявления? Уровень генерал-майора не очень высок, это все-таки не министр, не так называемый президент Тайваня. Тем не менее это высокопоставленный военный, который, наверное, отражает точку зрения каких-то кругов на острове... Любые острые и чувствительные заявления со стороны представителей Тайваня, конечно, не вызовут удовлетворения в Пекине. Но к чести властей КНР они пока ведут себя разумно и сдержанно, пытаясь избегать провокаций", — заключил Губин.
Оборонная промышленность Тайваня в текущем году планирует увеличить производство ракет различных типов до 1 тыс. единиц, передавал ранее ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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