Возможно, данный военный выражал свое частное мнение - экспертное, профессиональное, но не официальное, поскольку здесь есть масса несостыковок. Во-первых, так называемая 12-мильная зона, которая по Конвенции ООН по морскому праву является территориальными водами, относится только к государствам. А Тайвань не является независимым государством - более того, не провозглашал сам себя независимым государством. Несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, по-прежнему действует формула, которая была закреплена еще с момента переговоров между тайбэйскими и пекинскими властями и различными инициативами, в том числе закрепленными в 90-х годах, — "одна страна - две системы". В тех или иных вариациях она все равно сегодня существует.

Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук