Лукашенко заявил, что "переполох" в России "напряг серьезно"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "переполох" в РФ напряг серьезно, однако белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство.
"Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", - сказал Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает агентство БелТА.
При этом он поблагодарил "тылы военных - их семьи, жен и детей".
"Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли, даже с каким-то энтузиазмом, - сказал он. - Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл, это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться".