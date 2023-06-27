"Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли, даже с каким-то энтузиазмом, - сказал он. - Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл, это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться".