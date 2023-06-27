Орбан: Украина перестала быть суверенной страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла свой суверенитет и откажется от конфликта с Россией, если так решит Запад. Об этом он рассказал в интервью Bild.

По словам Орбана, значение имеют не заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева получить контроль над территориями, «а то, что хотят делать американцы».

«Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы, Запад, их поддерживаем. Так что, если американцы решат, что хотят мира, то будет мир», - заявил политик.

Он добавил, что «не хочет влиять на украинцев», но всегда выступает за «мир и только за мир».

По его мнению, если Украина будет продолжать конфликт, она потеряет огромное количество жизней, ресурсов и столкнется с «невообразимыми разрушениями».

«Проблема в том, что у украинцев солдаты закончатся раньше, чем у русских, и это будет решающим фактором в итоге. <…> Поэтому мир - единственное решение. Мир означает перемирие в данный момент», - заявил венгерский премьер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.