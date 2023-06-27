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CNN: Запад просил Украину не атаковать Россию во время попытки мятежа

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Власти США и из союзники 24 июня связались с украинскими чиновниками «на разных уровнях», предостерегая их от использования попытки мятежа ЧВК Вагнера для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его словам, союзники не хотели, чтобы Украина и Запад рассматривались как помощники основателя ЧВК Евгения Пригожина и угроза суверенитету России.

«Послание заключалось в том, чтобы не раскачивать лодку», - подчеркнул собеседник телеканала. По его словам, украинцам посоветовали «пользоваться возможностями на территории Украины», но «не ввязываться во внутренние дела и не наносить удары по военным объектам внутри России». Источник CNN заявил, что западные чиновники не хотели «подпитывать нарратив о том, что это была их инициатива». По словам собеседников канала, США обладали информацией о подготовке мятежа, но не поделились разведданными с украинцами. Также Вашингтон в частном порядке заверил Москву, что США не имеют никакого отношения к попытке мятежа.

Польша решила рассориться с союзником по НАТО

Отношения Германии и Польши находятся в кризисе, и ситуация становится все хуже, пишет infoBRICS. К примеру, Алиса Вайдель, пресс-секретарь «Альтернативы для Германии» (АдГ), третьей по значимости политической силы Германии, недавно намекнула, что часть территорий, которые сегодня принадлежат Польше, на самом деле являются немецкими. В то же время две семьи польских жертв Второй мировой войны подали в суд на немецкие компании, потребовав миллионных компенсаций. Еще раньше Варшава развернула против Берлина юридическую кампанию с целью получить репарации за Вторую мировую.

Это сопровождается резкой антинемецкой риторикой, в которой часто роль Германии в Евросоюзе описывается как «Четвертый рейх». infoBRICS отмечает, что польский дискурс по этому вопросу «не лишен доли лицемерия»: в 2019 году при поддержке властей в стране прошла церемония чествования подпольных сил, которые в конце Второй мировой сотрудничали с нацистами. Церемонию как «опасный ревизионизм» осудил главный раввин Польши.

Более того, Варшава до сих пор отказывается публиковать государственные архивы, которые раскрыли бы степень польского сотрудничества с нацистами в преследовании евреев. По версии infoBRICS, в целом Польша стремится стать главным оплотом американского военного присутствия в Восточной Европе и хочет утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, бросая вызов ведущей роли Германии на континенте.

ОПЕК пытается завлечь Гайану

Благодаря революционному открытию нефтяных месторождений в Гайане эта крошечная страна наладила связи с самыми влиятельными мировыми энергетическими компаниями, финансистами и правительствами, пишет The Wall Street Journal. Недавно у южноамериканской страны появился «новый влиятельный поклонник» - ОПЕК, отмечает издание.

ОПЕК добивается, чтобы Гайана, страна с населением менее миллиона жителей, стала членом организации. По данным источников WSJ, предложение вступить в ОПЕК Гайане делали министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гай. Однако страна не торопится присоединяться к организации и ее соглашениям, ограничивающим нефтедобычу. Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео подчеркнул, что стране необходимо максимально нарастить добычу нефти и доходы от ее продажи, так как спрос на нефть, по прогнозам, снизится в ближайшие десятилетия.

«В пустующих церквях Европы молитвы уступают место выпивке и танцам»

Все больше церквей и монастырей по всей Европе, континенту, взращивавшему христианство на протяжении двух тысячелетий, оказываются заброшены из-за сокращения количества посетителей, в итоге храмам находят новое применение, рассказало агентство Associated Press. К примеру, Храм Святого Сердца в Бельгии планируют закрыть на два года, построить там кафе и концертную площадку, превратив бывшую церковь в «новую культурную достопримечательность в самом сердце Мехелена». За углом находится бывшая францисканская церковь, которая превратилась в роскошный отель, где бельгийский певец Stromae провел свою первую брачную ночь.

«Это больно. Я не буду этого скрывать. С другой стороны, возврат к прошлому невозможен», - заявил епископ Антверпена Йохан Бонни.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что только десять процентов бельгийцев по-прежнему регулярно посещали церковь. В среднем в каждом из 300 городов Фландрии есть около шести церквей, и часто верующих не хватает, чтобы заполнить хотя бы одну из них. Некоторые храмы становятся обузой для чиновников, так как содержание церквей требует постоянных трат. В итоге в Мехелене, римско-католическим центре Бельгии, появилась пивоварня в церкви, гостиница в церкви, культурный центр в церкви и церковь-библиотека. В Брюсселе ночной клуб Spirito занял англиканскую церковь, а на его логотипе изображен священник, целующий монахиню.

Дрон-камикадзе уничтожил ракетную установку Украины

Российская армия успешно отражает наступление Киева, пишет американский портал 19FortyFive. Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу «Ланцет», беспилотнику с дальностью полета в 40 километров и временем автономной работы около 40 минут, отмечает издание.