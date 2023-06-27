Орбан призвал продлить запрет на импорт украинского зерна

«Мы разделяем опасения, которые зерно, поступающее из Украины, вызывает в наших странах. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против того, чтобы это зерно оставалось здесь, например в Венгрии, и разрушало весь венгерский зерновой рынок», — сказал он.