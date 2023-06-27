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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге

Днем во вторник, 27 июня, в Сумах и Кременчуге были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает УНИАН.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге
© РИА Новости

Агентство уточняет, что местные жители пишут в соцсетях о «мощном взрыве» в Кременчуге.

Ранее в восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране происходили массовые отключения электричества.

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