Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге

Днем во вторник, 27 июня, в Сумах и Кременчуге были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает УНИАН.

Агентство уточняет, что местные жители пишут в соцсетях о «мощном взрыве» в Кременчуге.

Ранее в восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.