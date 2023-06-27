Орбан: ЕС не удалось санкциями поставить Россию на колени

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз, прибегнув к санкциям против России, не добился своих целей. Так, по его словам, РФ не была «поставлена на колени», а мир на Украине не наступил. Таким мнением он поделился в интервью немецкой газете Bild.

«Санкции не удались. Я удивлен, что мы [ЕС] <...> оказались не способны разработать их адекватно», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее стало известно, что Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые, по мнению европейских политиков, поддерживают Москву. В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона». Также Евросоюз принял решение о введении запрета на въезд прицепов и полуприцепов из России, на совершение заходов в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с судов из РФ.