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Лукашенко: если рухнет Россия, мы останемся под обломками

Если бы Россия рухнула, то Белоруссия бы погибла под ее обломками. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время пресс-конференции, передает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко: "Если рухнет Россия, мы останемся под обломками"
© ТАСС

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - отметил он.

Кроме того, глава государства сообщил о приближении угрозы нового глобального конфликта. Лукашенко подчеркнул, что государство «в очередной раз пытаются взорвать», а людей - дезориентировать.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня указал на усилия Лукашенко по мирному разрешению ситуации в Российской Федерации.

"Мы ситуацию упустили": Лукашенко призвал не делать из него героя

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.

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