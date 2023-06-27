Лукашенко: если рухнет Россия, мы останемся под обломками
Если бы Россия рухнула, то Белоруссия бы погибла под ее обломками. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время пресс-конференции, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - отметил он.
Кроме того, глава государства сообщил о приближении угрозы нового глобального конфликта. Лукашенко подчеркнул, что государство «в очередной раз пытаются взорвать», а людей - дезориентировать.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня указал на усилия Лукашенко по мирному разрешению ситуации в Российской Федерации.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.