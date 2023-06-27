Лукашенко: "Если рухнет Россия, мы останемся под обломками"

Если бы Россия рухнула, то Белоруссия бы погибла под ее обломками. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время пресс-конференции, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - отметил он.

Кроме того, глава государства сообщил о приближении угрозы нового глобального конфликта. Лукашенко подчеркнул, что государство «в очередной раз пытаются взорвать», а людей - дезориентировать.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня указал на усилия Лукашенко по мирному разрешению ситуации в Российской Федерации.