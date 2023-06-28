Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь КНДР

Республика Корея объявила о введении санкций против двух физических и двух юридических лиц в связи с их предполагаемой причастностью к военным программам производства и разработки вооружений Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Санкции Сеула направлены против Чхве Чон Гона, бывшего гражданина Южной Кореи, получившего российское гражданство, и двух компаний, которыми он владеет. Чон обвиняется в содействии незаконной финансовой деятельности КНДР в нарушение санкций Совета Безопасности ООН после получения российского гражданства. Также санкции введены против Сим Йона, представителя Северокорейского Торгового Банка во Владивостоке.

«Чой учредил подставную фирму "Ханэулан" для поддержки незаконной финансовой деятельности Северной Кореи с целью уклонения от санкций против Северной Кореи. Кроме того, он учредил торговую компанию "Эпсилон" для совместных инвестиций, владивостокским представителем северокорейского торгового банка "Чосон", который [также] находится под санкциями Совета Безопасности. Это первый случай в нашей деятельности, когда правительство было вынуждено ввести односторонние санкции против лица корейского происхождения», — отметили представители МИД Южной Кореи.