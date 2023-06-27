Источник назвал неизвестным будущее зерновой сделки в случае выхода России

"Сейчас мы работаем, как прежде. Насчет того, что будет после 17 июля, мы не знаем - выйдет Россия из договоренностей или останется. Как будет реализовываться сделка после этой даты при любом из возможных вариантов [с Россией или без], на данный момент мы сказать, как-то оценить не можем. СКЦ, как и все, ждет прояснения ситуации и наблюдает", - сказали в центре.