Маск отреагировал на слова сенатора Грэма об убийстве русских "безумием и жестокостью"

Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец Twitter, назвал "безумием и жестокостью" заявления американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерти русских в ходе конфликта на Украине "лучшей из инвестиций" Вашингтона.

"[Сказать такое] было безумно и жестоко с его стороны", - написал он в Twitter в ответ на запись американского предпринимателя Дэвида Сакса, в которой он комментировал видео с празднующей российской молодежью, исполняющей песню "Я русский" певца Шамана, указав, что "максимальное число именно таких людей" предлагает убивать американский сенатор.

Ранее украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в ходе конфликта на Украине "умирают русские".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "позором для США", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США". Далее агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило о том, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявлениями нелепыми и позорными оправданиями.