"Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов", - сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики, которым были присвоены соответствующие звания.