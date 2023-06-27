Лукашенко попросил не делать из него героя после урегулирования военного мятежа в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать из него героя после участия в подавлении попытки военного мятежа в России.
По словам белорусского лидера, столкнулись два человека, воевавших на фронт, а в этом деле героев нет, передает ТАСС.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российская армия якобы нанесла удар по месту пребывания бойцов компании. Однако в Министерстве обороны России отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности. Спустя сутки ЧВК предприняла попытку военного мятежа. Федеральная служба безопасности в свою очередь возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».