Лукашенко заявил о планах оппозиции устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, находящаяся за рубежом, готовилась к вооруженному мятежу в республике на фоне событий в России , но произошел фальстарт. Об этом сообщает ТАСС .

«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться», — рассказал Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погонов белорусским силовикам.

Ранее глава государства сообщил, что на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в России распорядился привести армию в полную боевую готовность. Он также отметил, что за событиями, разворачивающимися в соседней стране, было больно наблюдать.