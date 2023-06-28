Байден не ответил на вопросы, почему не идёт на переговоры с РФ по Украине

Байден не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по Украине
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Как пишет ТАСС, Байден беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Когда его спросили, почему он усиливает напряжённость вокруг Украины и не идёт на значимые переговоры с Россией по данному вопросу, он улыбнулся и промолчал.
26 июня президент США заявил, что коллективный Запад не причастен к попытке военного мятежа в России.