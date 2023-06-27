Лукашенко: наше Отечество простирается от Бреста до Владивостока

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <…> А наше Отечество от Бреста до Владивостока», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта».