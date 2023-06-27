Лукашенко: наше Отечество простирается от Бреста до Владивостока
Все белорусы переживали из-за вооруженного мятежа в РФ, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным, поскольку у них одна родина с россиянами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что отечество простирается от Бреста до Владивостока.
«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <…> А наше Отечество от Бреста до Владивостока», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта».
Глава государства подчеркнул, что белорусы умеют защищать свою землю. Он также напомнил о сплоченности их рядов и верности Отечеству.
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