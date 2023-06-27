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Лукашенко: наше Отечество простирается от Бреста до Владивостока

Все белорусы переживали из-за вооруженного мятежа в РФ, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным, поскольку у них одна родина с россиянами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что отечество простирается от Бреста до Владивостока.

Лукашенко: наше Отечество простирается от Бреста до Владивостока
© РИА Новости

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <…> А наше Отечество от Бреста до Владивостока», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта».

Глава государства подчеркнул, что белорусы умеют защищать свою землю. Он также напомнил о сплоченности их рядов и верности Отечеству.

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