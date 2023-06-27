Пашинян заявил, что не смог остановить "конвейер войны" с Азербайджаном

"В 2019 году я назвал этот переговорный процесс на рабочем уровне "конвейером" войны. Раньше я говорил, что это "конвейер" войны, потому что логика такова: дай мне то, что я хочу, миром, переговорами, иначе я получу то же самое с войной. Это было мое восприятие. И моя проблема заключалась в том, чтобы попытаться понять, какие существуют факторы, благодаря которым мы можем остановить этот "конвейер". И да, я признаю, что не смог остановить этот "конвейер", - подчеркнул премьер Армении.