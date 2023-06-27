Появились детали о готовящейся встрече Лукашенко с журналистами

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии 27 июня ответит на «те самые вопросы» журналистов и вручит генеральские погоны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, встреча Лукашенко со СМИ и политологами была запланирована, но пройдет в расширенном составе. Принять участие в ней также пригласили руководство военных и силовых структур.

«Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе», - отметил канал.

Выступление Лукашенко было анонсировано примерно в одно время с обращением президента РФ Владимира Путина вечером 26 июня.

В своем обращении Путин прокомментировал попытку мятежа ЧВК Вагнера. Он рассказал, что власти «предприняли шаги, чтобы избежать большой крови». Путин подчеркнул, что большинство бойцов ЧВК - патриоты и их использовали «втемную». Президент отметил, что они смогут заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться к семьям или уйти в Белоруссию (глава страны Александр Лукашенко вел переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным).