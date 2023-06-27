Сербский политик: Белград не может применить силу в Косово без поддержки Москвы

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что власти Сербии не применяют силу в Косово, так как Россия занята Украиной и не сможет помочь в случае необходимости. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Шешеля, премьер Косово Альбин Курти хочет спровоцировать вооруженный конфликт между Сербией и НАТО.

«Мы вынуждены ждать, что террор Курти переполнит чашу терпения, чтобы реагировать военным образом. Мы должны терпеть, пока не произойдет первое убийство серба. Чтобы весь мир видел, что не Сербия во всем виновата», - заявил политик.

Шешель подчеркнул, что в противном случае Запад выступит против Сербии, вмешается НАТО и Белград окажется в тяжелом положении, «особенно когда Россия занята СВО на Украине».

«Наш единственный шанс - выдержать до тех пор, пока Россия успешно завершит СВО и освободит целую Украину. Тогда соотношение сил на мировой арене значительно изменится», - заключил он.

Напряженность в регионе усилилась в конце мая. Причиной протестов и столкновений косовских сербов с KFOR (международные силы под руководством НАТО) стало вступление албанцев в должности мэров северных муниципалитетов с преимущественно сербским населением. В столкновениях пострадали десятки человек. Также за последний месяц в Косово задержали восемь сербов.

ЕС и США предъявили Курти три требования: снизить напряженность на севере, провести новые выборы в четырех муниципалитетах и вернуться к диалогу для нормализации косовско-сербских отношений.