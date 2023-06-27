Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии

Бизнес-джет основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский гаюн».

Предполагаемый самолет Пригожина прилетел в Белоруссию в 7:40. Отмечается, что в 7:58 на военном аэродроме приземлился еще один бизнес-джет BAe 125-800B с номером RA-02878, вылетевший из Санкт-Петербурга.