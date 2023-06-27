В Монголии заподозрили случай заражения бубонной чумой

В Монголии на границе с Китаем выявили возможное заражение бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа.

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21-летнего пациента доставили в больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) в критическом состоянии, с высокой температурой и другими симптомами.

В регионе ввели режим повышенной готовности, который будет действовать как минимум шесть дней. В это время будут ограничены въезд и выезд за пределы аймака, временно запрещена продажа алкоголя.

Сорок человек, которые контактировали с заболевшим, были срочно изолированы. Результаты анализа мужчины на бубонную чуму пока не поступили, поэтому диагноз еще не подтвержден.

В июне 2020 года власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы. Заболевание выявили у мужчины и женщины, съевших сырое мясо сурка. До госпитализации они контактировали с 60-ю местными жителями. Районы, где ввели карантин, граничили с Тувой и Республикой Алтай.

Позже в автономном районе Китая Внутренняя Монголия зарегистрировали один случай заражения чумой.

В 2023-м ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) рассказали о трех новых видах клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Клещи были обнаружены учеными в Сибири и Монголии и относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae. Часть клещей были собраны с летучих мышей, пойманных в Туве и Бурятии и затем выпущенных на свободу.