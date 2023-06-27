«Я продал много секретов»: Байден о встрече с Моди

Президент США Джо Байден пошутил, что «продал много государственных секретов» на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом рассказал портал Mediaite.

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Встреча Байдена и Моди состоялась 22 июня в Вашингтоне. Они провели переговоры и совместную пресс-конференцию, а затем Моди выступил перед американским Конгрессом. На следующий день, 23 июня, Байден и Моди провели встречу с лидерами американского корпоративного сектора.

«Я начал без вас, и я продал много государственных секретов и много очень важных вещей», - сказал Байден бизнесменам.

Моди, генеральный директор Apple Тим Кук и другие участники встречи рассмеялись, после чего Байден заверил, что он шутит. Затем он похвалил технологическое партнерство между США и Индией.

«Шутки в сторону, слушайте, мы объединяемся, чтобы проектировать и разрабатывать новые технологии, которые изменят жизнь людей по всему миру», - подчеркнул американский президент.

Mediaite отмечает, что шутка Байдена возмутила некоторых республиканцев. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден «сходит с ума и буквально вслух признает свои преступления», потребовав объявить ему импичмент. А член юридической команды экс-президента США Дональда Трампа Дженна Эллис заявила, что «слабоумие позволило правде ускользнуть».