Киев останется в «тупике», если Вооруженные силы Украины не успеют завоевать свои бывшие регионы к концу лета. считает обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон.

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Отмечается, что в случае полного провала контрнаступления, Киев рискует окончательно потерять Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым — как пишет автор, как минимум на 16 лет.

«Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает <…> начать серьезные переговоры», — пишет автор.

В случае заключения мирного соглашения, считает Аллисон, обе стороны конфликта назовут это «победой».

Ранее Бразилия выступила за то, чтобы подключить РФ к переговорам по Украине.