Нетаньяху планирует встретиться с Си Цзиньпином

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Китай в следующем месяце, где он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на израильские источники.

Издание отмечает, что в предыдущий раз Нетаньяху посещал Пекин во главе торговой делегации в 2017 году. Даты предстоящей поездки не сообщаются, в канцелярии премьер-министра газете ответили, что в настоящее время не комментируют информацию о визите.

Израильский источник вместе с тем добавил, что поездка призвана продемонстрировать, что у израильского премьера есть дополнительные дипломатические варианты в то время, пока президент США Джо Байден дает понять, что не намерен приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем. Таким образом, готовящийся визит, по мнению газеты, свидетельствует о растущем нетерпении в отношениях Израиля с Вашингтоном, а также усиливающимся влиянии Пекина в регионе.