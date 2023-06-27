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В Китае предложили России взаимовыгодное сотрудничество

КНР готова продолжать идти вместе с Москвой по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

В Китае предложили России взаимовыгодное сотрудничество
© РИА Новости

Его слова прозвучали в видеообращении во время церемонии открытия в Пекине Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». По заявлению дипломата, Пекин готов совместно идти с Россией «по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира».

Как отметил глава МИД, Китай готов вместе с РФ содействовать процветанию и развитию стран региона, вместе идя путем диалога и сотрудничества, чтобы обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему с ее ядром Организацией Объединенных Наций.

Цинь Ган выразил надежду, что проходящая в Пекине конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень.

Мероприятие проходит 26 по 27 июня. Это ведущий форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина.

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