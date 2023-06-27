CNN: Запад просил Украину не бить по России во время мятежа

Партнеры Украины просили ее не бить по военным объектам внутри России во время мятежа предпринимателя Евгения Пригожина . Об этом CNN заявил западный чиновник на правах анонимности.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», — заявил чиновник. Его слова приводит CNN .

Мятеж Пригожина продолжался меньше суток. За это время его частная армия зашла в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин свернул наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний будет общаться с журналистами 27 июня, передает RT. Сам мятеж начался после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов.