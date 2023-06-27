У берегов Королевства Тонга зафиксировали серию землетрясений

Серию землетрясений магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи во вторник у побережья Королевства Тонга. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

По его данным, эпицентр первого землетрясения находился в 300 км к югу от города Нукуалофа с населением около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.

Второе землетрясение было зафиксировано в 500 км севернее побережья главного острова архипелага Тонгатапу, на котором проживают более 72 тыс. человек.