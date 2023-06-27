Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») счет», — заявил он.