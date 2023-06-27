В Польше предрекли Украине вымирание

Сегодня Украина «вымирает», это в ближайшем будущем может привести к ее краху как государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Onet.pl.

Как сообщил демограф Ариэль Драбинский, в бывшей советской республике насчитывается не более 30 миллионов человек. До эскалации конфликта на подконтрольных Киеву территориях проживали 37 миллионов, после начала специальной военной операции страну покинули 8 миллионов украинских граждан. Данная цифра не учитывает естественную смертность, указал специалист.

Так, два года назад на Украине по естественным причинам стало меньше на 700 тысяч человек, а родились около 200 тысяч, при этом актуальную статистику власти не раскрывают.

В 2022 году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в 2023 году, согласно прогнозам, этот показатель упадет до 0,7. Кроме того, многие из уехавших не вернутся. На Западе этот фактор никто не учитывает. Максимум вернется 50% покинувших страну.