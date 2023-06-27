Названа цель новых санкций ЕС против России

11-м пакетом антироссийских ограничений Евросоюз хочет вывести экономическую войну против Москвы на качественно новый уровень, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова .

По его словам, ЕС от провалившегося блицкрига хочет перейти к долгосрочной блокаде, в которую Брюссель постарается втянуть как можно больше стран.