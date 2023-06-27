В США предположили, почему победа России может быть неминуемой

Экс-офицер морской пехоты и разведки Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер заявил, что страны Запада не смогут победить Россию, потому что у российской стороны нет другого выбора — для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Экс-офицер отметил, что граждане РФ понимают, что данный конфликт напрямую влияет на их выживание, он несет в себе скорее экзистенциальный характер. По его словам, потерпеть поражение в конфликте россияне просто не могут.