Страны G7 обсудили меры на случай дестабилизации обстановки в России

Представители стан Группы семи (G7) на выходных обсуждали варианты действий на случай якобы возможной дестабилизации обстановки в России. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

Как указывает издание, встреча была организована в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Среди прочего на ней обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности. Как заявили FT знакомые с ходом дискуссий западные дипломаты, мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели оказания Украине поддержки в конфликте с РФ.

"Стало ясно, что у нас расходятся мнения по поводу итогов того, что будет происходить в случае победы Украины, а также последствий этого для России", - заявил источник газеты.

Издание указывает, что некоторые западные страны, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.

Ситуация обсуждалась и в понедельник на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По словам знакомых с содержанием дискуссий источников издания, ее участники подчеркивали отсутствие заинтересованности в дестабилизации обстановки в РФ.