Маск прокомментировал мысль об «американизации» конфликта на Украине

Американский бизнесмен, один и самых богатых людей в мире Илон Маск заявил о тревоге в ответ на предположение другого предпринимателя из Америки Дэвида Сакса о том, что в США могут начать призывать к «американизации» конфликта вокруг Украины в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

Сакс написал в Twitter, что ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию, в которой, в том числе говорится о гарантиях со стороны Североатлантического альянса для Киева в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине». Как указал бизнесмен, сразу после этого на Украине начали предупреждать о якобы планах Москвы «взорвать Запорожскую АЭС».

Сакс считает, что в случае уничтожения станции будет неизвестно наверняка, кто это сделал, но журналисты «рефлекторно обвинят в этом Россию». А это создает вместе с резолюцией стимул для разрушения станции, если кто-то захочет еще больше втянуть США в конфликт вокруг бывшей советской республики. Как напомнил Сакс, в 1965 году американские политики направили войска на войну во Вьетнаме, хотя не собирались этого не делать. Если ЗАЭС будет уничтожена, можно ждать «воплей возмущения партии войны», добивающейся начала «американизации» конфликта на Украине.