СМИ: Ряд министров ЕС выразили отношение к дестабилизации России

Некоторые главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на прошлых выходных сообщили, что дестабилизация России не в интересах Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как заявили источники издания, проинформированные о переговорах, 26 июня на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге некоторые из присутствовавших дипломатов сказали, что дестабилизация РФ не в интересах ЕС.

Также, по словам бывших и действующих чиновников Соединенных Штатов, американские представители направили России на минувших выходных послания по дипломатическим каналам, в которых указывалось, что Вашингтон не причастен к событиям последних дней в РФ и считает их внутренним делом Москвы. Также российские власти призвали не применять ядерное оружие и не идти на эскалацию ситуации.