США заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС со стороны России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не видят угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, сообщает ТАСС.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем», — заявил представитель американский администрации.

Он также добавил, что Соединенные Штаты имеют возможность осуществлять мониторинг радиационной обстановки вокруг ЗАЭС, однако не стал уточнять нынешнее состояние радиационного фона.