В Госдепе рассказали о контактах с Россией по поводу мятежа

Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что в субботу, 24 июня на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина США поддерживали контакты с Россией на разных уровнях. По его словам, Вашингтон отрицал свою причастность к произошедшему, а также обратился к Москве с просьбой обеспечить безопасность американских дипломатов, сообщает РИА Новости.

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«Мы довели два посыла до них. Мы ожидаем, что Россия выполнит обязательства по защите нашего посольства и обеспечению безопасности дипломатического персонала, который находится в Москве», — заявил он.

Миллер добавил, что помимо этого США отметили, что произошедшее является внутренним делом России и они не имеют никакого отношения к мятежу.