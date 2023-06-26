США заявили о планах запросить экстрадицию Пригожина

США будут добиваться выдачи главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина , если он окажется в государстве, с которым есть соглашение об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер , пишет РИА Новости .

По его словам, Белоруссия к таким странам не относится. «У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией», — указал он. В ведомстве заявили о планах добиваться экстрадиции Пригожина при условии его выезда из Белоруссии и, если он появится в стране, с которой США имеют соответстующий договор.