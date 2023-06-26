Лукашенко выступит с заявлением "по ряду актуальных вопросов"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает ряд важных заявлений сегодня, 26 июня, вечером. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкий к пресс-службе главы страны Telegram-канал «Пул первого».
По данным агентства, Лукашенко сделает заявление «по ряду актуальных вопросов». Время выступления не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. Содержание обращения неизвестно.
Ожидается, что президент России выступит в 23:30.
Рамблер: главные новости