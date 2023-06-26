Уоллес назвал неожиданностью ситуацию с ЧВК "Вагнер"

"Это внутреннее дело России. Очевидно, что происходившее на выходных было важным вопросом для российской системы, ее генералов и значимых игроков. Думаю, что Запад в целом наблюдал за происходящим с чувством некоторой неожиданности", - сказал Уоллес, назвав основателя ЧВК Евгения Пригожина "независимым игроком". "Нам не обязательно следует преувеличивать фактор дестабилизации, исходя из того, что тем или иным образом произошедшее кардинально спутало карты <...> [руководству РФ]", - добавил Уоллес, подчеркнув, что Генштаб ВС РФ по-прежнему руководит ходом специальной военной операции на Украине.