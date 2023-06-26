Уоллес назвал неожиданностью ситуацию с ЧВК "Вагнер"

В Минобороны Британии назвали ситуацию с ЧВК "Вагнер" неожиданностью для Запада
Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер", разворачивавшаяся в России на выходных, стала неожиданностью для Запада. Об этом заявил в понедельник, выступая в Лондоне, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
"Это внутреннее дело России. Очевидно, что происходившее на выходных было важным вопросом для российской системы, ее генералов и значимых игроков. Думаю, что Запад в целом наблюдал за происходящим с чувством некоторой неожиданности", - сказал Уоллес, назвав основателя ЧВК Евгения Пригожина "независимым игроком". "Нам не обязательно следует преувеличивать фактор дестабилизации, исходя из того, что тем или иным образом произошедшее кардинально спутало карты <...> [руководству РФ]", - добавил Уоллес, подчеркнув, что Генштаб ВС РФ по-прежнему руководит ходом специальной военной операции на Украине.
Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли также назвал произошедшее "безусловно внутренним делом России" и признал, что у Лондона по-прежнему нет четкой картины всех обстоятельств произошедшего.
"Потребуется время, чтобы стала ясна полная картина событий этих выходных и их долгосрочные последствия, и попытки высказывать догадки делу не помогут", - сказал он.