Байден прокомментировал попытку мятежа в России

Президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Белом доме, что Соединенные Штаты и Запад в целом не имеет никакого отношения к попытке вооруженного мятежа в России. Об этом пишет ТАСС.

Байден подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель не имели никакого отношения к инциденту с ЧВК «Вагнер».

«Мы не имели с этим ничего общего», - заметил президент.

По его оценке, попытка вооруженного мятежа, предпринятая бойцами компании, якобы являлась частью «борьбы внутрироссийской системы».

Соединенные Штаты, отметил Байден, в независимости от российской повестки, продолжат оказывать помощь Киеву. Он добавил, что на днях подтвердил намерения Вашингтона в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.