Латвия прекращает выдачу любых виз россиянам
В МИД Латвии заявили, что дипломатические и консульские представительства страны полностью прекратили выдачу любых виз для граждан России.
Согласно сообщению латвийского МИД, такое решение было принято «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». При этом представительства Латвии рассмотрят все визовые заявления, которые были приняты в обработку до 25 июня 2023 года.
Отметим, что в сообщении дипломатического ведомства Латвии не говорится о выдаче или продлении виз в миграционной службе на территории страны.
При этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс говорил о прекращении выдачи виз ещё 24 июня.
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