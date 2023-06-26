Латвия прекращает выдачу любых виз россиянам

В МИД Латвии заявили, что дипломатические и консульские представительства страны полностью прекратили выдачу любых виз для граждан России.

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Согласно сообщению латвийского МИД, такое решение было принято «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». При этом представительства Латвии рассмотрят все визовые заявления, которые были приняты в обработку до 25 июня 2023 года.

Отметим, что в сообщении дипломатического ведомства Латвии не говорится о выдаче или продлении виз в миграционной службе на территории страны.