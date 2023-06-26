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На Fox News нашли замену Такеру Карлсону

Телеканал Fox News заменит самого рейтингового телеведущего США Такера Карлсона на Джесси Уоттерса. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Fox News нашли замену Такеру Карлсону
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«Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма. <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм, Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00», – сообщили в пресс-службе американского телеканала.

Ранее Уоттерс вёл на Fox News вечернюю программу, которая начиналась в 19:00.

Напомним, что в апреле Fox News без объяснения причин отстранил от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона. Позже стало известно, что Карлсон останется в штате канала до 2025 года. После этого телеведущий запустил собственное шоу Twitter, что в Fox News посчитали нарушением условий контракта. Сам Карлсон на это заявил, что телеканал нарушает первую поправку Конституции США, которая гарантирует гражданам страны свободу слова.

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