На Fox News нашли замену Такеру Карлсону

«Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма. <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм , Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00», – сообщили в пресс-службе американского телеканала.

Напомним, что в апреле Fox News без объяснения причин отстранил от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона. Позже стало известно, что Карлсон останется в штате канала до 2025 года. После этого телеведущий запустил собственное шоу Twitter, что в Fox News посчитали нарушением условий контракта. Сам Карлсон на это заявил, что телеканал нарушает первую поправку Конституции США, которая гарантирует гражданам страны свободу слова.