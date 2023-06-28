МИД Израиля рекомендует Нетаньяху отправиться с визитом на Украину

Министерство иностранных дел Израиля подтверждает свою приверженность поддержке Украины и рекомендует премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху совершить визит в Киев. Об этом заявил на слушаниях в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне директор департамента Евразии израильского МИД Юваль Фукс.

"С самого первого дня войны Израиль занял четкую моральную позицию, состоящую в осуждении вторжения, и остается привержен сохранению целостности Украины. Израиль поддерживает резолюции ООН и заявления органов ООН, включая мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского, который был одобрен на Генеральной Ассамблее ООН в феврале", - сказал дипломат, высказывания которого распространила в среду пресс-служба Кнессета.

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Фукс напомнил, что в феврале Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который также распорядился возобновить работу израильского посольства в Киеве. Коэн стал первым израильским политиком высокого ранга, посетившим Украину с момента начала там спецоперации ВС РФ. "Вчера же министр иностранных дел заявил, и я повторю это, что мы рекомендуем, чтобы премьер-министр тоже посетил Киев", - отметил Фукс.

По его словам, Израиль помогает Украине, но считает важным поддерживать и диалог с РФ. Как сообщила в среду пресс-служба Кнессета, темой обсуждения на слушаниях стали ситуация вокруг Украины и позиция Израиля по этому вопросу. Фукс, представлявший МИД еврейского государства, в очередной раз подчеркнул, что внешнеполитический курс страны остается неизменным: Израиль сохраняет приверженность целостности Украины, оказывает ей гуманитарную помощь и поддерживает позицию Киева в ООН.

Вместе с тем он подчеркнул, что в ситуации с Украиной важно учитывать множество факторов, в том числе поддерживая диалог и с Москвой. "Обсуждая поддержку Украины, мы должны помнить о том, что у Израиля есть общие соображения национальной безопасности, как и у любой страны. Реальность сложна, и позиция [израильского] правительства заключается в том, что [сохранение] пространства для конструктивного диалога с россиянами имеет важное значение", - указал Фукс, высказывания которого распространила пресс-служба Кнессета.