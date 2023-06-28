МИД Израиля рекомендует Нетаньяху отправиться с визитом на Украину

Министерство иностранных дел Израиля подтверждает свою приверженность поддержке Украины и рекомендует премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху совершить визит в Киев. Об этом заявил на слушаниях в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне директор департамента Евразии израильского МИД Юваль Фукс.
"С самого первого дня войны Израиль занял четкую моральную позицию, состоящую в осуждении вторжения, и остается привержен сохранению целостности Украины. Израиль поддерживает резолюции ООН и заявления органов ООН, включая мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского, который был одобрен на Генеральной Ассамблее ООН в феврале", - сказал дипломат, высказывания которого распространила в среду пресс-служба Кнессета.
Фукс напомнил, что в феврале Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который также распорядился возобновить работу израильского посольства в Киеве. Коэн стал первым израильским политиком высокого ранга, посетившим Украину с момента начала там спецоперации ВС РФ. "Вчера же министр иностранных дел заявил, и я повторю это, что мы рекомендуем, чтобы премьер-министр тоже посетил Киев", - отметил Фукс.
По его словам, Израиль помогает Украине, но считает важным поддерживать и диалог с РФ. Как сообщила в среду пресс-служба Кнессета, темой обсуждения на слушаниях стали ситуация вокруг Украины и позиция Израиля по этому вопросу. Фукс, представлявший МИД еврейского государства, в очередной раз подчеркнул, что внешнеполитический курс страны остается неизменным: Израиль сохраняет приверженность целостности Украины, оказывает ей гуманитарную помощь и поддерживает позицию Киева в ООН.
Вместе с тем он подчеркнул, что в ситуации с Украиной важно учитывать множество факторов, в том числе поддерживая диалог и с Москвой. "Обсуждая поддержку Украины, мы должны помнить о том, что у Израиля есть общие соображения национальной безопасности, как и у любой страны. Реальность сложна, и позиция [израильского] правительства заключается в том, что [сохранение] пространства для конструктивного диалога с россиянами имеет важное значение", - указал Фукс, высказывания которого распространила пресс-служба Кнессета.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Тема возможного визита на Украину Нетаньяху после поездки Коэна поднималась неоднократно, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.